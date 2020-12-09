Малышева назвала комнатные растения-«убийцы»

Малышева перечислила комнатные растения-«убийцы» Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала популярные комнатные растения, которые тем не менее являются очень опасными.

- Ботанический ад. Он будет у вас, если есть те растения-убийцы. Они вызывают удушья, ожоги и другие тяжёлые состояния, - заявила Малышева в эфире программы "Жить здорово".

Первым в списке растений-"убийц" идет диффенбахия. Его сок и выделения очень ядовиты за счёт содержания оксалата кальция. Поэтому если они попадут на слизистую, могут появиться отеки.

Не менее опасным является и популярное растение монстера. По словам Малышевой, с наступлением темноты оно начинает активно выделять углекислый газ вместо ожидаемого кислорода.

Наконец, третьим самым опасным растением Малышева назвала антуриум. Этот цветок выделяет вещества которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу. Из-за этого у человека может возникнуть сильная аллергия вплоть до анафилактического шока.

Малышева отметила, что такие растения очень любят выставлять в детских садах и школах. Но этого ни в коем случае делать нельзя. Врач посоветовала вообще убрать все цветы их этих учреждения, и даже не выставлять их в детских комнатах. Врач объяснила, что на листьях скапливается пыль, а в земле поселяется грибок и плесень.