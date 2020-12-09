Трамп заявил о доказательствах своей победы на выборах в США Фото: REUTERS

Республиканец Дональд Трамп заявил, что располагает доказательствами своей победы на прошедших выборах президента США. По словам политика в социальной сети Twitter, у него есть данные, которые свидетельствуют, что его поражение было невозможным.

- В скором времени мы узнаем, что такое смелость и спасение нашего государства. Я получил на сотни тысяч законных голосов больше, чем мой соперник, во всех колеблющихся штатах. Информация, полученная после выборов, говорит, что мой проигрыш был невозможен, только если результаты голосования не подправили, - заявил Дональд Трамп.

Выборы американского президента прошли еще 3 ноября, однако с победителем Штаты до сих пор не определились. По оценкам местных СМИ, кандидат от демократов Джо Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом, однако Трамп отказался признавать поражение. Республиканец намерен обращаться в суды и требовать пересчета голосов, поскольку, по данным его штаба, на выборах были многочисленные нарушения со стороны демократов.