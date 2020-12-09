Евросоюз намерен продлить санкции против России на саммите 10 декабря Фото: REUTERS

Главы стран и правительств Евросоюза в ходе саммита 10 декабря намерены продлить экономические санкции в отношении России, срок которых должны истечь в конце января 2021 года. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель Евросоюза.

- Как и всегда будет затронут вопрос реализации минских соглашений, в рамках которого обычно продлеваются санкции. Никто не выступал против продления, - отметил он.

Ожидается, что лидеры Евросоюза продлят санкции против российской стороны еще на полгода, поскольку чего запустят формальную процедуру, которая завершится публикацией соответствующих нормативных актов.

Напомним, что ЕС ввел ограничения в отношении России в 2014 году на фоне событий на Украине в воссоединения Крыма с РФ. Санкции неоднократно расширяли и продлевали, были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в Евросоюз некоторых должностных лиц из России. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.