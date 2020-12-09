Минюст России предложил запретить вейпы и кальяны в колониях и СИЗО

Минюст предложил запретить вейпы и кальяны в колониях и СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское Министерство юстиции предложило запретить курение вейпов и кальянов в местах лишения свободы. Такое запрет планируют внести в правила внутреннего распорядка СИЗО и колоний. Проект приказала министерства опубликовали в среду, 9 декабря, на портале проектов нормативно правовых актов.

Специалисты ведомства объяснили, что федеральным законом будут введены ограничения на потребление никотинсодержащей продукции, то есть изделий с нагреваемым табаком, растворов, жидкостей или гелей с жидким никотином, для охраны здоровья россиян.

На этом фоне правила распорядка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах дополнят запретом на покупку и использование вейпов и кальянов. При этом речи о запрете обычных сигарет не идет.

Ранее ученые заявили, что у курящих вейп людей риск заражения коронавирусов в пять-семь раз выше, чем у некурящих, а симптомы заболевания у них проявляются в более тяжелой форме.