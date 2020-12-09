Пилот погиб в результате крушения легкомоторного самолета на Украине

Фото: Facebook украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Легкомоторный небольшой самолет потерпел крушение на Украине. В результате происшествия, случившегося недалек от деревни Золотая Слобода в Тернопольской области, погиб пилот воздушного суда. Об этом в среду, 9 декабря, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в социальной сети Facebook.

- В Госслужбы по ЧС поступили данные о том, что недалеко от деревни Золотая Слобода Козовского района упал легкомоторный самолет. В результате крушения судна погиб один человек, летчик, - говорится в сообщении.

Тело летчика нашли в самолете, он погиб на месте от полученных травм. В настоящее время на месте крушения самолета работают спасатели и спецтехники, специалисты устанавливают причины случившегося.

Напомним, что в начала ноября телеведущий НТВ Александр Колтовой пилотировал двухместный самолет и разбился неподалеку от подмосковных Люберец. Вместе с ним погибла еще одна пассажирка.