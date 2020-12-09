РФПИ считает информационной атакой фейковые новости об отказе Турции от закупок «Спутник V» Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Российского фонда прямых инвестиций считают информационной атакой фейковые новости об отказе Турции от закупок российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Причины данной атаки носят конкурентный или политический характер, говорится в сообщении фонда в среду, 9 декабря.

- Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России, стала объектом негативной информационной атаки в нашей стране и за рубежом по конкурентным или политическим причинам. Сегодняшние фейковые новости о якобы отказе Турции от закупок препарата стал еще одним фактом публикации недостоверной информации с упоминанием «Спутника V», - говорится в сообщении фонда.

Напомним, что информацию об отказе турецкой стороны от российской вакцины опубликовала газета Habertürk, ссылаясь на слова местного главы Минздрава. Позже министр здравоохранения Турции опроверг эти заявления, сообщив, что страна приступает к токсикологическим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции. Если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет.