"Локомотив" будет играть в Германии против "Баварии". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в среду, 9 декабря, в Мюнхене футболисты "Локомотива" проведут матч 6 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Они будут гостить у победителя турнира прошлого сезона - "Баварии". В этой игре решится судьба московского клуба в плане перспектив на евровесну 2021 года. Шансы - только теоретические, но нужно для начала победить "Баварию" на ее поле. Оглашены составы команд на этот поединок.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Зюле, Сарр, Дэвис, Рока, Горецка, Зане, Мюллер, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг.

«Локомотив»: Гильерме, Райкович, Чорлука, Рыбусь, Живоглядов, Магкеев, Миранчук, Игнатьев, Камано, Рыбчинский, Эдер.

В запасе у "Локомотива" на матч - два вратаря Савин, Коченков и три полевых футболиста. Это - Лысцов, Сильянов и Иосифов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча 6 тура Лиги Чемпионов Бавария - Локомотив. Старт поединка назначен на 23:00 по московскому времени.