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Байден назвал имя кандидата на пост главы Пентагона

Претендентом на должность стал генерал, ранее возглавлявший Центральное командование ВС США
Ксения АНУФРИЕВА
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Байден назвал имя кандидата на пост главы Пентагона

Байден назвал имя кандидата на пост главы Пентагона

Фото: REUTERS

Основным кандидатом на пост главы Пентагона после прихода администрации нового президента станет генерал Ллойд Остин. Об этом в среду, 9 декабря, заявил республиканец Джозеф Байден, которого американские СМИ уже провозгласили новым президентом Штатов.

67-летний Ллойд Остин имеет ранг четырехзвездного генерала. Если его утвердят на должность, то он станет первым афроамериканцем, который возглавит оборонное ведомство. Военные служил в Германии и многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией и в 2006 году стал генерал-лейтенантом.

Спустя еще четыре года Ллойд Остин возглавил силы США в Ираке, где отвечал за постепенный вывод войск из этой страны. В 2011 году его назначили замкомандующим штаба сухопутных сил, а в 2013 году – руководителем Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, американские СМИ вчера писали, что Остин является основным кандидатов на пост главы Пентагона. Имена кандидатов на другие посты в будущей вашингтонской администрации Байден должен объявить до 25 декабря.