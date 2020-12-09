США заявили, что действия России в космосе угрожают интересам страны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Американская сторона считает действия России в космосе «безответственными» и «угрожающими» интересам США. Об этом заявил в среду, 9 декабря, на заседании Национального космического совета директор национальной американской разведки Джон Рэтклифф.

- В последнее время РФ демонстрировала провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию. Мы считаем это угрожающим поведением. Так, Россия запустила спутник, который начал осуществлять маневры вблизи американского правительственного спутника. Жизненно важные интересы Америки находятся под растущим риском, поскольку Китай и Россия размещают разрушительное оружие в космосе, - заявил глава национальной разведки.

Джон Рэтклифф добавил, что ранее Россия осуществляла запуск аппарата, который, по оценкам США, якобы обладает признаками космического оружия.

Напомним, ранее кандидат в американские президенты от Демократической партии Джозеф Байден назвал Россию главной угрозой для Соединенных Штатов на международной арене, а Китай – самым большим конкурентом.