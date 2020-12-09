"ПСЖ" разгромил турецкий клуб со счетом 5:1. Фото: REUTERS

Скандальная игра 6 тура группового этапа Лиги Чемпионов между "ПСЖ" и турецким "Истанбул Башакшехир" завершилась 9 декабря. Ее отложили на сутки из-за расистского скандала, который вспыхнул накануне. Когда одного из игроков гостей назвали нелицеприятным словом арбитры из Румынии. В итоге матч на стадионе "Парк де Пренс" в Париже доиграли 9 декабря и его выиграл "ПСЖ" со счетом 5:1.

В составе "Пари Сен-Жермен" три гола на свой счет записал сделал бразильский форвард Неймар (21-я, 38-я и 50-я минуты поединка), еще два гола у другого звездного нападающего. Дублем отметился француз Килиан Мбаппе (42 - с пенальти, 62). В составе проигравшего турецкого клуба единственный гол забил Мехмет Топал (57 минута).

Благодаря этой победе "ПСЖ" с 12 очками вышел в плей-офф Лиги Чемпионов с 1 места в своей группе Н. А вот "Истанбул Башакшехир" с 3 очками стал последним, завершив свои выступления в еврокубках этого сезона.