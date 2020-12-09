"Аякс" идет в Лигу Европы. "Аталанта" - в плей-офф ЛЧ. Фото: REUTERS

В матче 6 тура группового этапа Лиги Чемпионов в Амстердаме итальянская "Аталанта" одержала победу над "Аяксом". И благодаря этому успеху смогла квалифицироваться в плей-офф турнира. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "Аталанты".

На 80-й минуте "Аякс" остался в меньшинстве после того, как защитник хозяев Райан Гравенберх получил вторую желтую карточку. А через пять минут "Аталанта" смогла "разыграть лишнего". Гол в ворота "Аякса" забил Луис Мурьель - этот мяч стал победным для гостей. Полузащитник "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук не попал в заявку на этот матч.

Первая игра двух клубов в Италии завершилась вничью 2:2 - встреча состоялась 27 октября. Отметим, что после шести встреч турнира "Аталанта" с 11 очками заняла второе место в своей группе. А вот "Аякс" при 7 баллах - третий, и он отправится играть в Лигу Европы.

Победил же в группе "Ливерпуль", набравший 13 очков. Датский "Мидтьюлланд" с 2 баллами - на 4 месте.