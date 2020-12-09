Россиян предупредили об аномальных холодах

Холода придут в регионы Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие несколько дней россиян ожидает настоящая предновогодняя погода. По прогнозам синоптиков, суровые декабрьские морозы ожидаются в регионах Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов, а также в Калмыкии. Об этом в среду, 9 декабря, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Центральном федеральном округе, в Тамбовской области в частности, аномально холодная погода. Там на девять градусов ниже нормы будет. Аналогичный прогноз по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря», - сказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, как уточнил Роман Вильфанд, к необычным для этого времени года морозам стоит подготовиться жителям Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей, где столбики термометров тоже опустятся на девять градусов ниже нормы.

Аномально холодной считается погода, когда температура воздуха ниже многолетних значений на семь градусов.