Трамп подписал директиву о первостепенном значении космоса для США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

В среду, 9 декабря, действующий глава Белого дома Дональд Трамп подписал директиву, которая утверждает приоритет национальных интересов Соединенных Штатов в космической сфере и первостепенное значение космоса для Америки. Об этом на заседании Национального космического совета объявил вице-президент США Майк Пенс.

«Я рад сообщить, что президент подписал новую директиву, которая содержит указания для исполнительной власти относительно какой бы то ни было деятельности в космосе, и в которой подчеркивается, что космос имеет приоритетное значение для национальной безопасности нашей страны», - приводит его слова Интерфакс.

На том же совещании Пенс заявил, что начатая еще в прошлых годах прошлого века «космическая гонка продолжается», попутно обвинив Россию и Китай в разработке «космического оружия». По его версии, Штаты лидируют в космосе, но конкуренция со стороны РФ и КНР все серьезнее.

Как писал сайт kp.ru, ранее директор национальной американской разведки Джон Рэтклифф заявил, что «безответственные» действия нашей страны в космосе якобы угрожают интересам США.

К слову, год назад Трамп объявил о создании шестого рода американских войск – Космических сил Соединенных Штатов.