"Локомотив" провел матч 6 тура ЛЧ против "Баварии". Фото: REUTERS

9 декабря в Германии в Мюнхене футболисты "Локомотива" провели в гостях матч последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Баварии". В Москве наши уступили в драматичнейшем поединке со счетом 1:2. А задача на игру в Германии была одна - побеждать и ждать исход матча в Австрии. Нужно было поражение "Ред Булл Зальцбург" в матче против мадридского "Атлетико". Только при таком раскладе можно было выходить в плей-офф Лиги Европы на весну 2021 года.

И если первый тайм матча завершился вничью 0:0, то вот на 63-й минуте поединка "Бавария" забила. После подачи углового кивком головы мяч в ворота Гильерме отправил защитник Никлас Зюле. А через 15 минут Эрик Максим Чупо-Мотинг забил второй мяч в ворота "Локомотива". Этот мяч стал "приговором" для москвичей.

"Локомотив" поражением от "Баварии" завершил свои выступления в евросезоне в Лиге Чемпионов. Пробиться в плей-офф Лиги Европы команда Марко Николича не смогла - теперь остается только рубиться в чемпионате России по футболу. Ближайшая встреча у "Локо" там - 13 декабря в гостях против другого русского клуба из Лиги Чемпионов - ФК "Краснодар".