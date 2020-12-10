Белоруссия из-за коронавируса через 10 дней закроет наземные границы

Белоруссия закроет наземные границы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 9 декабря, Белоруссия объявила, что из-за пандемии коронавируса через десять дней закроет наземные границы на выезд из страны.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», - говорится в постановлении правительства республики.

В документе уточняется, что речь идет об автомобильных, железнодорожных и речных пунктах пропуска через границу. Чтобы выехать из страны, теперь нужно будет получить специальное разрешение от главы пограничного госкомитета или уполномоченного им чиновника.

Такая мера обусловлена борьбой с распространением коронавирусной инфекции в республике.

Как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день в Белоруссии заразились коронавирусом уже 152453 человека, за минувшие сутки медики выявили более 1,8 тысячи новых инфицированных.