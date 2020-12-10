В Германии оценили убытки ЕС от санкций против России

В Германии подсчитали убытки Евросоюза от антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чиновники Евросоюза неоднократно говорили, что антироссийские санкции наносят ущерб европейской экономике. А прагматичные немцы подсчитали: из-за введенных против нашей страны ограничений страны ЕС теряют по 21 миллиарду евро каждый год.

Такая оценка мюнхенского Института экономических исследований приводится в обнародованном 9 декабря пресс-релизе торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа. Анализ был проведен по заказу ТПП.

«Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в 5,45 миллиарда евро. Для Европейского союза затраты составляют 21 миллиард евро», - говорится в документе.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в Бундестаге заявили, что Берлин напрасно в свое время присоединился к санкциям против Москвы: ограничения к удобному ЕС и ФРГ изменению позиции России за столько лет так и не привели, от них больше страдает сама Германия.