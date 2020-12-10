Рогозин назвал реакцию США на запуски в России «очень странной»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин Фото: пресс-служба Роскосмоса

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал «очень странной» реакцию Соединенных Штатов на учебно-боевые запуски в России. Так руководитель госкорпорации прокомментировал слова вице-президента США Майка Пенса о лидерстве Америки в космической гонке.

«Очень странная реакция Пенса на наши сегодняшние успешные пуски боевых ракетных комплексов», - написал Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter со ссылкой на новость о заявлении американского чиновника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 декабря в России прошли учения стратегических сил, были произведены успешные запуски баллистических и крылатых ракет, за которыми внимательно наблюдали в США.

После этого Пенс заявил, что начатая еще в прошлых годах прошлого века «космическая гонка продолжается», попутно обвинив Россию и Китай в разработке «космического оружия». По его версии, Штаты лидируют в космосе, но конкуренция со стороны РФ и КНР все серьезнее.