Новый прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях

Прототип космического корабля Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) Фото: REUTERS

9 декабря американская компания SpaceX провела испытания нового опытного образца космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Аппарат SN8, оснащенный носовым хвостовым оперением и носовым обтекателем, стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас), взлетел на заданную высоту, стал плавно спускаться и даже почти приземлился. Но едва коснувшись асфальтированной площадки, взорвался.

SpaceX вела трансляцию испытания на своем сайте. Запуск состоялся в 17:45 по времени восточного побережья США (01:45 мск четверга). В сообщении разработчика отмечается, что двигатель аппарата «аварийно прекратил работу».

Между тем, основатель и глава космической компании Илон Маск остался очень доволен результатами нынешнего запуска.

«Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления», - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, как сообщал ал сайт kp.ru, испытательный запуск аппарата Starship SN1 в феврале этого года закончился неудачей: его разорвало на части во время наддува жидким азотом. Теперь ожидается тестовый запуск SN9.