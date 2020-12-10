48 штатов США подали в суд на Facebook

Генпрокуроры 48 штатов США и регулятор подали антимонопольные иски против Facebook Фото: REUTERS

На Facebook снова подали в суд. В этот раз в качестве истцов выступили генпрокуроры 48 штатов США и Федеральная комиссия по торговле (FTC). Они обвинили владеющую одной из самых популярных в мире соцсетей компанию в том, что она подавляет конкуренцию нечестными способами.

В заявлении генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс говорится, что в последние десять лет «гигант социальных сетей» Facebook «незаконно приобретала конкурентов и сокращала предоставление услуг» с целью сохранить монополию в этой сфере.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле суд США принял ходатайство американской комиссии по торговле и взыскал с Facebook штраф в размере пяти миллиардов долларов за передачу личные данные пользователей социальной сети сторонней фирме для использования в маркетинговых целях.