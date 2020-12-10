В США сравнили российский истребитель Су-57 с китайским J-20

Китайский истребитель J-20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журнал Popular Mechanics решил сравнить российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 и китайский J-20. Опрошенные изданием военные эксперты и аналитики отметили, что оба эти истребителя способны выполнять похожие задачи, только «специализируются в немного разных областях».

Так, по мнению специалистов, Су-57 более заметен, чем J-20, и в этом российский самолет уступает китайскому. Зато Су-57 превосходит «китайца» в маневренности. Поэтому, как считают эксперты из США, у российского истребителя победить J-20 в условиях ближнего боя, а вот в дальнем – наоборот, на больших дистанциях российский самолет якобы становится уязвимым для своего «конкурента» из Поднебесной.

Причем наш Су-57 в обзоре называют «не самым лучшим истребителем пятого поколения на рынке», однако издание отмечает, что он «выглядит хорошо сбалансированным самолетом» и способен стать «серьезным противником почти для любого истребителя в небе».

«J-20 и Су-57 не только олицетворяют лучшее в Военно-воздушных силах своих стран, но и могут покончить с американской монополией на истребители-невидимки», - констатировали авторы публикации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ сообщили, что в обозримом будущем армия США получит на вооружение линейку беспилотных боевых машин, которые будут способны противостоять такой мощной современной военной технике, как российские танки Т-14 «Армата» и китайские Type 99 (ZTZ-99).