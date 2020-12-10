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Коронавирус Covid-19

Инфекционист оценила вероятность повторного заражения коронавирусом

По словам врача, большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле – или ошибка, или продолжение первого
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Большинство так называемых повторных случаев заражения коронавирусом ими не являются, считает врач

Большинство так называемых повторных случаев заражения коронавирусом ими не являются, считает врач

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман уверена, что большинство случаев заражения коронавирусом на самом деле – или ошибка, или продолжение первого заболевания COVID-19.

Однако, как отметила врач, если человек действительно заразился и заболел во второй раз, то он перенесет «ковид» гораздо легче, поскольку его иммунная система уже знакома с этим вирусом. По ее словам, у большого числа людей медики наблюдают сначала имеет негативный результат тестов на COVID-19, «а через несколько дней берут анализ, и он снова положительный, а затем снова отрицательный».

«То есть, мы знаем, что вирус может персистировать в носоглотке до месяца. И повторные случаи могут быть случаями, когда человек ещё не выздоровел после первого заболевания», - пояснила Галина Гольцман в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее вероятность заболеть COVID-19 после выздоровления в беседе с kp.ru оценил генетик, руководитель научно-медицинского Центра «Genetico», основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев.

А врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, кто может заразиться коронавирусом повторно. Он отметил, что если у человека нет проблем с иммунитетом, такая вероятность ничтожно мала.

Распространение коронавируса в мире