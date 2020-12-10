В США за сутки из-за коронавируса умерли более трех тысяч человек

В США за сутки скончалось рекордное число больных COVID-19 Фото: REUTERS

В среду, 9 декабря, в Соединенных Штатах зафиксировано рекордное число смертей из-за коронавируса. В этот день впервые с начала пандемии от двусторонней пневмонии нового типа и других последствий заболевания COVID-19 умерли более трех тысяч человек, сообщает газета New York Times.

По данным издания, за сутки в стране скончались 3011 пациентов. Предыдущий антирекорд был 3 декабря, когда американские медики зарегистрировали 2879 новых смертей, а до этого – 15 апреля, когда жертвами коронавирусной инфекции стали 2752 человека.

По информации американского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США, с начала пандемии в стране заразились коронавирусом свыше 15 миллионов человек – 15 381 450, умерли 289283 больных.

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