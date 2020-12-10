Железные дороги Бурятии от землетрясения не пострадали Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

После землетрясения в Бурятии железнодорожники проверили дорожного полотна и станций. Выяснилось, что железные дороги республики из-за подземных толчков не пострадали, все пассажирские поезда следуют согласно по расписанию. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«В связи с этим оперативно проведена проверка состояния пути, искусственных сооружений, объектов железнодорожного транспорта и социальной сферы. В настоящее время осмотры завершены, отклонений в состоянии пути и объектов инфраструктуры не выявлено. Все поезда следуют согласно графика», - говорится в сообщении филиала РЖД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, землетрясение 10 декабря в Бурятии ощущалось в семи районах республики – Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ. Ранее мы рассказывали о землетрясении в Иркутске, где после подземных толчков введен режим повышенной готовности.

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Землетрясение произошло ранним утром, горожане проснулись от подземных толчков, сила которых составила 5-6 баллов, в 05:44. Уже через несколько минут дежурные службы города начали собирать информацию о последствиях (подробности).