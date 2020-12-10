Последние новости на утро 10 декабря 2020: В России произошло землетрясение, а в США взорвался прототип Starship

Новый прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе Фото: REUTERS

Последние новости на утро 10 декабря 2020 года. Ранним утром, когда все еще спали, в Иркутске произошло землетрясение, в городе введен режим повышенной готовности. А подземные толчки в Бурятии ощущалось в семи районах республики – Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ.

В федеральной службе государственной статистики (Росстат) рассказали, как за последнюю неделю подорожали продукты, стремительный рост цен на которые возмутил президента России Владимира Путина. Напомним, во время совещания по вопросам экономики накануне глава государства подчеркнул, что подорожание базовых продуктов питания нельзя объяснить пандемией коронавируса, это никак не связано. Владимир Путин сказал, что в росте цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб он видит попытку подогнать внутренние цены под мировые.

Американская компания SpaceX провела испытания нового опытного образца космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Аппарат SN8 стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас), взлетел на заданную высоту, стал плавно спускаться и даже почти приземлился. Но едва коснувшись асфальтированной площадки, взорвался.

Между тем, основатель и глава космической компании Илон Маск очень доволен результатами нынешнего запуска.:«Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления. Марс, мы идём!» - написал он на своей странице в Twitter.

Белоруссия объявила, что из-за пандемии коронавируса через десять дней закроет наземные границы на выезд из страны. В постановлении правительства говорится, что временно приостанавливается «пересечение государственной границы [...] на выезд из республики» как белорусскими гражданами, так проживающими там иностранцами. Речь идет об автомобильных, железнодорожных и речных пунктах пропуска через границу. Чтобы выехать из страны, теперь нужно будет получить специальное разрешение.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Незалежная готова продолжать разведение войск в Донбассе и обмен пленными с неподконтрольными Киеву мятежными Донецкой и Луганской народными республиками. По его словам, «именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей».

И напоследок забавная новость. В интернете появилось видео, как Санта Клаус в черной защитной маске плывет по затопленным улицам Венеции на надувном попугае.

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