В бундестаге санкции против России сравнили с «выстрелом в колено»

В бундестаге оценили санкции против России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт оценил эффективность введенных Германией санкций против России.

"Это был выстрел себе в коленку. Разрывать отношения с соседом, с которым надо их развивать, торговать, сотрудничать, было глупейшим решением", — сказал Гердт в беседе с телеканалом "360".

Парламентарий считает, что влияние ограничительных мер на Россию оказалось вовсе не таким, каким ожидалось.

Гердт подчеркнул, что санкции против России нужно отменить в ближайшее время и как можно скорее. Такая острая необходимость связанна с экономическим спадом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции не только в Германии, но и во всем мире. Как подчеркивает Вальдемар Гердт, политикам необходимо убрать "убрать со сцены" все, что "мешает восстановлению, объединению и сотрудничеству".

Ранее официальный представитель фракции "Альтернативы для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель заявил, что санкционная политика Германии против России провалилась.