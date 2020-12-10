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Как избежать снежной болезни, рассказал врач

Специалист посоветовал не убирать далеко солнечные очки
Анастасия РЫШКОВА
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Как избежать снежной болезни, рассказал врач.

Как избежать снежной болезни, рассказал врач.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко рассказала как избежать снежной болезни.

"Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание – снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники. Это больше касается не коренных жителей, потому что у них глаза адаптированы к таким условиям, а тех, кто приезжает в экспедиции", – отметила офтальмолог в интервью радио Sputnik.

Она посоветовала не убирать далеко солнечные очки, они помогут защитить глава и избежать проблем со зрением, а также избавят от необходимости щуриться от яркого солнца и прикрывать лицо руками.

"Для женщин это может иметь не очень хорошие последствия. Они могут получить морщины у глаз, если будут много щуриться из-за солнца. Если же долго находиться там, где много снега и слепит солнце, то может быть и фотокератит, то есть снежная болезнь", – заключила Лещенко.

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