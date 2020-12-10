Половина родителей не будут приглашать Деда Мороза домой в этом году

Половина родителей решили не приглашать Деда Мороза домой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году почти половина родителей решили не приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку, чтобы поздравить детвору. Из-за пандемии многие ограничатся видеопоздравлениями, письмами или подарками от волшебника.

Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, отказались от услуг аниматоров 48% респондентов.

26% все же ждут гостей на праздник, но их роль сыграют родные и близкие. Специально, чтобы порадовать детей, они нарядятся в костюмы и устроят праздник.

Пригласить профессиональных аниматоров намерены 11% родителей, а 15% пока не приняли решение по данному вопросу, сообщает RT.

В опросе приняли участие родители детей в возрасте от четырех до пяти лет. В этих семьях существует традиция приглашать Дедушку мороза в гости, но на этот раз многие сделали поправку на ситуацию.

Всего было опрошено 1000 респондентов из всех округов России.

Тем временем, число желающих поработать в предновогодние дни Дедом Морозом и Снегурочкой выросло. На сервисе hh.ru опубликовано 198 резюме от дедушек, против 66 в прошлом году, и 320 от внучек, против 108 в 2019 году. Мужчины хотя за свою работу максимум 80 тысяч рублей, а девушки до 50 тысяч рублей, пишет газета "Известия".