Коммуналка в 2021 году подорожает на 4 процента Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году плата за ЖКУ в среднем по России увеличится на 4%. Подорожание затронет цены на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора.

Повышение произойдет 1 июля, а 1 января рост платы не предусмотрен, тарифы до середины следующего года будут сохранены на уровне 2020 года.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев объяснил, что рост цен контролируется государством и находится в пределах показателя инфляции.

В ряде регионов страны подорожание будет чуть выше среднего показателя, а где-то чуть ниже. Например, в Чеченской Республике установлен порог 6,5%, в Якутии — 6%, в Новгородской области — 6,4%, в Мурманской — 3,2%, в Магаданской — 3,8%, в Пензенской — 3,4%.

- ФАС на постоянной основе проводит мониторинг соблюдения установленных правительством индексов, — отметил Виталий Королев в беседе с «Известиями».

А вот то, что подорожание связно с заменой обычных счетчиков на «умные» в ведомстве отрицают.

С 1 июля 2020 года вышедшие из строя счетчики в квартирах должны за свой счет менять поставщики электроэнергии, а с 1 января 2022-го все они должны быть «умными».