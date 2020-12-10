Крупный афтершок зафиксирован в эпицентре землетрясения в Бурятии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Землетрясение в Бурятии и Иркутской области произошло утром 10 декабря. Его магнитуда в эпицентре – в Кабанском районе Бурятии - составила 5,5, интенсивность – 7,6 балла. В Иркутске интенсивность толчка составляла 5 баллов, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева, "сейсмическое событие в Иркутской области ощущалось сильнее, чем в Бурятии, потому как территория Приангарья находится на платформе, имеющей другую геологическую структуру и волна по территории региона прошла иначе.

"Зафиксирован один крупный афтершок, однако в нашем регионе он практически не ощущался. В целом же афтершоковая активность в эпицентре сейчас очень слабая и постепенно затухает", - сказано в сообщении.

В Иркутске введен режим повышенной готовности. Муниципалитету поручено провести оценку жилого фонда.

По данным сайта kp.ru, землетрясение 10 декабря в Бурятии ощущалось в семи районах республики – Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ.