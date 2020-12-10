Умер Паоло Росси, чемпион мира по футболу 1982 года в составе сборной Италии

Паоло Росси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-игрок сборной Италии по футболу Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. Он в 1982 году стал чемпионом мира и лучшим бомбардиром того турнира. В том же году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист Европы.

Новость о смерти Паоло России сообщила в личном Инстаграме его жена Федерика Каппеллетти.

- Навсегда, - кратко подписала она свою совместную фотографию с мужем.

Отметим, что за время карьеры Паоло Росси играл за итальянские клубы - "Ювентус", "Комо", "Милан", "Виченца" и "Верона". На его счету 340 матчей и 134 года. В "Ювентусе" он достиг наибольших высот в карьере, победив в Кубке европейских чемпионов 1985, Кубке Кубков 1984, Суперкубке УЕФА 1984.

Дважды он был чемпионом Италии и победителем Кубка страны. В "Ювентусе" он играл с великими игроками своего времени - Мишелем Платини и Збигневом Бонеком. В сборной Италии Росси провел 48 игр, забив 20 голов.