Пациенты, привитые "Спутником V", рассказали об уровне антител после укола. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пациенты, вакцинированные препаратом "Спутник V", рассказали об уровне антител после прививки.

Тесты на антитела у собеседников агентства РИА Новости взяли через три недели после второй вакцинации. Тест через 21 день после второй прививки советовал делать директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Результаты анализов у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго — 20,00 единиц на миллилитр, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр.

Еще двое привитых рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8.

Руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова пояснила, что антитела G защищают от заражения инфекцией.

"Сейчас у нас уже зарегистрировано достаточно большое количество тест-систем на антитела. Самый большой минус этих наборов заключается в том, что пока мы не можем сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах, между собой, поскольку пока не существует единых стандартов", — уточнила Тиванова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что даже если титр антител к коронавирусу у человека падает, то это еще не значит, что он не защищен, так как у него сохраняются клетки памяти об иммунитете, которые при необходимости могут начать выработку антител заново.

Напомним, что 5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса. Прививку делают препаратом центра имени Гамалеи «Спутник V». В столице открыты 70 прививочных пунктов. На каждого пациента для прививки выделяется не менее часа. Врач принимает пациента, осматривает его, размораживает прививку, после которой еще полчаса наблюдает за самочувствием человека.