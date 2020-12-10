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Коронавирус Covid-19

Пациенты, привитые "Спутником V", рассказали об уровне антител после укола

Тест через 21 день после второй прививки советовал делать директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург
Анастасия РЫШКОВА
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Пациенты, привитые "Спутником V", рассказали об уровне антител после укола.

Пациенты, привитые "Спутником V", рассказали об уровне антител после укола.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пациенты, вакцинированные препаратом "Спутник V", рассказали об уровне антител после прививки.

Тесты на антитела у собеседников агентства РИА Новости взяли через три недели после второй вакцинации. Тест через 21 день после второй прививки советовал делать директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Результаты анализов у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго — 20,00 единиц на миллилитр, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр.

Еще двое привитых рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8.

Руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова пояснила, что антитела G защищают от заражения инфекцией.

"Сейчас у нас уже зарегистрировано достаточно большое количество тест-систем на антитела. Самый большой минус этих наборов заключается в том, что пока мы не можем сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах, между собой, поскольку пока не существует единых стандартов", — уточнила Тиванова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что даже если титр антител к коронавирусу у человека падает, то это еще не значит, что он не защищен, так как у него сохраняются клетки памяти об иммунитете, которые при необходимости могут начать выработку антител заново.

Напомним, что 5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса. Прививку делают препаратом центра имени Гамалеи «Спутник V». В столице открыты 70 прививочных пунктов. На каждого пациента для прививки выделяется не менее часа. Врач принимает пациента, осматривает его, размораживает прививку, после которой еще полчаса наблюдает за самочувствием человека.

Распространение коронавируса в мире