Лавров: Запад может выдумать еще немало поводов для обвинений России во вмешательстве

Глава МИД РФ Сейчас Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что страны Запада выдумают на ровном месте поводы, чтобы обвинить Россию во вмешательстве. Таковых, по мнению политика, будет еще немало.

Дипломат отметил, что вместо данной практики, стоит включиться в диалог на международных площадках для поиска надежных взаимоприемлемых решений. Односторонние шаги, которые наблюдаются в настоящее время, не приведут к достижению необходимых результатов.

- Любая договоренность, имеющая универсальный характер, сколько бы времени ни заняло ее достижение, будет всегда устойчива, состоятельна и реализуема, - отметил министр в беседе с RT.

Обратная сторона данного процесса - это действие «в узком кругу стран, думающих с вами одинаково». Шаги, приятные в таких условиях, «не будут достигать результатов, а будут вести к конфронтации».

Министр подчеркнул, что Запад не желает идти «на взаимные уступки и работать в общих интересах».

- Формируется некое партнерство единомышленников то по кибербезопасности, то по недопустимости применения химического оружия, хотя по всем этим сюжетам существуют универсальные подходы в рамках системы ООН, - пояснил Лавров.

Министр также подчеркнул, что западные государства «не любят честной конкуренции нигде и ни в чем».

- В последнее время нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Белоруссии, вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада, якобы договорились с Турцией о дележе этого региона только, чтобы Запад не укреплял там свое положение, - указал российский министр.

В связи с этим Россия готова к любым поворотам и событиям.