Более чем 40 жителям Степанакерта за сутки помогли российские врачи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские терапевты, хирурги и другие профильные специалисты оказали квалифицированную медпомощь в развернутом мобильном госпитале Степанакерта более чем 40 жителям, сообщает МО РФ.

"МОСН ... Восточного военного округа продолжает оказывать помощь местному населению в городе Степанакерт. В течение суток российские военные медики оказали амбулаторно-поликлиническую помощь 42 местным жителям, в том числе семи детям", - сказано в сообщении.

Свыше 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов работают в составе подразделения.

Напомним, что территориальный конфликт в Карабахе обострился 27 сентября.

Враждующие стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. Но окончательно лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября.

Согласно мирному договору, Армения и Азербайджан прекращают ведение огня, обмениваются ранеными и телами убитых. А также несколько районов возвращаются в состав Азербайджана, а Россия размещает в регион миротворцев.