Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях на удалёнке в декабре

Названы самые высокооплачиваемые работы в дистанционном режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работодатели готовы платить руководителям отдела поддержки, копирайтерам и разработчиками программного обеспечения до 150 тысяч рублей в месяц. В сервисе Работа.ру рассказали, что на должность руководителя отдела поддержки ищут соискателей с опытом поддержки бизнес-приложений и управления командой от 2 лет.

- Успешный кандидат должен понимать принципы работы с базами данных и принципы интеграций. В требованиях к вакансии работодатель также указал наличие технического образования у соискателей, - сообщает о результатах исследования РИА Новости.

Также зарплату в 150 тысяч рублей предлагают за удалённую работу копирайтера в продюсерском центре, работающем в сфере онлайн-образования. В обязанности входит написание текстов и сценариев, рекламных материалов, а также тестирование лендингов - целевых страниц с информацией о товаре или услуге. От соискателя также ждут, что его опыт работы будет от трёх лет, а также понимания A/B-тестирования и умения писать тексты с высокой конверсией - влияющих на как можно большее количество клиентов.

Кроме того, зарабатывать 150 тысяч рублей из дома сможет разработчик уровня Senior, работая в компании, которая занимается разработкой ПО для клиентской поддержки с применением технологий искусственного интеллекта.

До 140 тысяч рублей предлагают менеджеру по персоналу с обязательным условием опыта работы в массовом найме сотрудников. Принятый на работу кандидат будет проводить собеседования, сотрудничать с агентствами по подбору кадров, организовывать бригады рабочих и отправлять их в длительную командировку.

Также высокие зарплаты ожидают менеджеров по продажам рекламы в Youtube. При успешном опыте работы, знании основ маркетинга и готовности к холодным звонкам, кандидат будет зарабатывать до 120 тысяч рублей, занимаясь поиском и привлечением релевантные компании для размещения рекламы на Youtube-канале о спецтехнике.