Сотрудницу финансовой компании уволили за эротические снимки в интернете

Женщину уволили за эротические снимки в интернете. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудницу финансовой компании уволили за публикацию контента для взрослых.

Женщина создала аккаунт на ресурсе OnlyFans, где пользователи платят моделям за эротические фотографии, сообщает Reddit.

Она не удержалась от хвастовства и рассказала про дополнительный заработок коллеге. Но та вместо восхищения и одобрения осудила женщину.

В свою защиту свежеиспеченная модель OnlyFans отметила, что такая деятельность пошла бы на пользу многим дамам, если бы люди не держались так за моральные устои.

Невольно свидетелем разговора коллег стал их руководитель. Он проверил аккаунт подчиненной на OnlyFans и оказалась, что она указала в профиле место работы.

Начальник посчитал, что такая деятельность сотрудницы негативно скажется на репутации компании, уволил «эротическую модель».

Бывшая коллега попросила пользователей сети рассудить ситуацию. Одни вступились за женщину, которая выставила свои эротические фото, отметив, что на личную жизнь имеет право каждый. Другие же отметили, что подобные поступки действительно сказываются не только на авторитете компании, но и на всех остальных служащих.

Ранее появилось сообщение о первом созданном порно-портале для женщин, где они могут безопасно искать себе партнеров для общения и не бояться домогательств.