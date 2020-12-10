Организатора энергетической блокады Крыма приговорили к 19 годам колонии

Для организатора блэкаута в Крыму в 2015 году Ленура Ислямова попросили 19 лет колонии. Фото: ATR

Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады Крыма и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

Ислямова обвинили по 208 статье за "организацию незаконного вооружённого формирования или участие в нём", по 280 статье за "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и по 281 статье за диверсию Уголовного кодекса России, сообщает РИА Новости.

Ленур Ислямов занимал пост вице-премьера правительства Крыма до весны 2014 года. После присоединения полуострова к территории России Ислямов покинул Крым и принял гражданство Украины. Он также владел крымско-татарским телеканалом ATR.

Напомним, в 2015 году власти Украины, меджлис крымскотатарского народа и созданная Ислямовым организация "Аскер" (в переводе с тюркского - "воин/солдат", "войско/армия") перекрыли железнодорожное и грузовое сообщение, а также остановили товарооборот с Крымом.

6 октября 2015 года неизвестные повредили высоковольтные опоры одной из ЛЭП, по которым осуществляется подача электроэнергии в Крым. Из-за подрыва опор линий электропередачи от Украины в Крым энергопоставки были полностью прекращены с 20 по 22 ноября. Активисты две недели мешали восстановить опоры и возобновить электроснабжение Крыма.