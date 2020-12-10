Елизавета Туктамышева. Фото: REUTERS

Фигуристка сборной России Елизавета Туктамышева, которая заразилась коронавирусом, сообщила о своем самочувствии после того, как пропустила этап Кубка России в Москве. Спортсменка, победившая на этапе Гран-При 2020, не смогла выйти на следующие важные для себя соревнования.

- Друзья, спасибо за беспокои ство и пожелания выздоровления! Чувствую себя хорошо. Берегите себя, - написала у себя в личном Инстаграме фигуристка.

Ранее, отметим, Елизавета Туктамышева 21 ноября одержала победу на этапе Гран-При по фигурному катанию. Для чемпионки мира 2015 года эта победа стала первой на крупном турнире за последние два года.

При этом, Елизавета Туктамышева уже официально включена в состав участниц чемпионата России по фигурному катанию 2021. Он пройдет в конце декабря в Челябинске.