Сроки восстановления после среднего и тяжелого COVID-19 назвал врач

Как восстановиться после среднего и тяжелого COVID-19, рассказал врач. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин заявил, что сроки восстановления после коронавирусной инфекции, перенесенной в средней или тяжелой форме, составляют минимум два месяца, но все индивидуально.

«Даже принимая во внимание степень поражения, сказать, сколько конкретно потребуется времени на восстановление, нельзя. Чем старше человек, чем больше у него сопутствующих заболеваний, тем реабилитационные мероприятия будут дольше. Чем позже пациент обратился за медицинской помощью, тем более длительные будут мероприятия по реабилитации», — сказал специалист.

Реабилитация пациентов, переболевших тяжелой формой коронавируса должна проходить по определенным правилам. Необходима кардио- и сосудистая реабилитация, но главное — реабилитация дыхательных путей, которая является наиболее важной. Он также посоветовал пациентам лечебную физкультуру и массажные методики для улучшения дренажной функции легких, функции сердечно-сосудистой системы и лимфодренажные техники массажа, сообщает Лента.ру.

Напомним, что 5 декабря в Москве отрылись 70 прививочных центров. Записаться на прививку можно на портале mos.ru. Вакцинировать будут препаратом «Спутник V».