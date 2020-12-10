Россияне стали менять обручальные кольца раз в 5-10 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россияне стали менять обручальные кольца. Ювелиры делятся, что в последние годы пары все чаще сдают свои украшения, а вместо них приобретают другие.

Если раньше супругу старались сохранить обручальное кольцо, полученное на свадьбе, на всю жизнь, то теперь обновляют украшение каждые 5-10 лет. Об этом в беседе с NEWS.ru ювелир Максим Ломоносов.

Он отметил, что чаще всего в таких случаях выбирают изделие богаче предыдущего.

- Обычно, когда люди женятся, у них не всегда есть деньги на что-то хорошее и дорогое, так как много сопутствующих трат. После нескольких лет брака супруги в состоянии приобрести другие кольца, более дорогие и интересные, - делится ювелир.

Чаще всего взамен купленным ранее приобретают изделия белого золота, с бриллиантами, из керамики.

Около 50% выбирают изделия из золота красноватого оттенка. 30% предпочитают белое золото, а 10% останавливают свой выбор на желтом металле, который больше распространен в восточных странах. Оставшиеся отдают предпочтение необычным украшениям: изделиям из керамики или серебра.

- Старые украшения оставляют лежать в шкатулке или отправляют на переплавку, - поделился ювелир.

Он отметил, что решение поменять кольца чаще возникает у людей, которые поженились в 90-е годы. Тогда выбор украшений был невелик, а у людей не было достаточно денег.

Средняя стоимость одного обручального кольца в Москве составляет 30--40 тысяч рублей. В регионах траты поскромнее – 15 тысяч рублей.

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