В России за сутки выявлено 27 тысяч новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 569 126 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 27 927 новых заражённых коронавирусом. Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за всё время эпидемии в стране достигло 2 569 126 случаев. Оперштаб сообщает, что у 18,9% новых заражённых не было никаких симптомов коронавируса.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве - 6 730 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 3 774 новыми пациентами. Третье место занимает Московская область, где специалисты выявили 1 351 новый случай заражения.

Число погибших от коронавируса и сопутствующих заболеваний достигло 45 280 человек. За минувшие сутки скончались 562 человека.

Выздоровели после лечение от коронавируса уже 2 033 669 человек, а за прошедшие 24 часа выписаться смогли 25 877 человек.