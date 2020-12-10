В Архангельской области примут дополнительный пакет мер поддержки бизнеса

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/И. Малыгин

9 декабря губернатор Архангельской области Александр Цыбульский направил в Архангельское областное Собрание депутатов новый пакет законопроектов, увеличивающий перечень мер поддержки регионального предпринимательства. В частности, глава Поморья предлагает продлить на следующий год действие налоговой ставки в размере 8% по упрощенной системе налогообложения (УСН) в случае, когда налог исчисляется с доходов, уменьшенных на величину расходов.

Напомним, что такая льготная ставка была введена в апреле 2020 года в связи с необходимостью поддержать предпринимательское сообщество в сложных условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Мы предлагаем действие уже принятого решения о льготной ставке УСН продлить на весь 2021 год. То есть при применении схемы «доходы минус расходы» по упрощенной системе налогообложения налоговая ставка останется на уровне 8%. При этом по схеме «доходы» ставка также останется пониженной – 4%», – сообщил Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

Вторая инициатива губернатора, внесенная в областное Собрание депутатов, касается отмены в России единого налога на вмененный доход (ЕНВД). После отмены ЕНВД предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогообложения, патентную систему и платить проценты от потенциально возможного годового дохода или же выбрать налог на профессиональный доход (режим для самозанятых).

В этой связи вслед за введением нового периода действия льгот по УСН в регионе предлагается расширить возможности применения предпринимателями патентной системы налогообложения (ПСН).

«Для того чтобы этот переход на патентную систему налогообложения для бо льшего числа предпринимателей был максимального комфортным, к действующему перечню из 65 видов деятельности по льготе на ПСН добавляем еще 22, итого таких видов будет 87. Здесь же предлагаем увеличить площадь залов торговли и общепита, которые подпадают под ПСН, – с 50 до 150 квадратных метров», – сообщил губернатор.

Глава региона добавил, что вносимые им на рассмотрение областного депутатского корпуса инициативы направлены на наиболее комфортное самочувствие регионального бизнеса, который во многом формирует рынок труда и занятости в регионе.