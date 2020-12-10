Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Лавров назвал главное событие в российской внешней политике за 15 лет

Глава МИД заявил, что западные страны стали воспринимать Россию иначе
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)
По словам Сергея Лаврова, Россия за последние 15 лет стала восприниматься Западом в качестве по-настоящему самостоятельной державы

По словам Сергея Лаврова, Россия за последние 15 лет стала восприниматься Западом в качестве по-настоящему самостоятельной державы

Фото: REUTERS

Запад стал считать Россию самостоятельной державой, для которой собственные национальные интересы всегда будут на первом месте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что это стало главным событием, произошедшим с российской внешней политикой за последние 15 лет.

Глава МИД также назвал эти изменения главными для медийного пространства, освещающего ситуацию между Россией и Западом.

- И этот период далеко не закончен. Пытаются всё равно наши западные коллеги лишить Россию права самостоятельно определять своё будущее. Пытаются продвигать различные сценарии смены режима. Это уже почти не скрывается никем, - отметил Сергей Лавров в интервью RT.

Министр также заявил, что западные страны прикладывают все усилия, чтобы помешать российской внешней политике достичь лучших результатов, в том числе в её ближайшем окружении.

- Мы к этому относимся как к данности, к сожалению, - добавил Сергей Лавров.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что министр иностранных дел России заявил, что между Москвой и Берлином накопилось много серьёзных проблем, и они продолжают множиться. Лавров отметил необходимость перезагрузки отношений России и Германии.