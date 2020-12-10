Лавров назвал главное событие в российской внешней политике за 15 лет

По словам Сергея Лаврова, Россия за последние 15 лет стала восприниматься Западом в качестве по-настоящему самостоятельной державы Фото: REUTERS

Запад стал считать Россию самостоятельной державой, для которой собственные национальные интересы всегда будут на первом месте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что это стало главным событием, произошедшим с российской внешней политикой за последние 15 лет.

Глава МИД также назвал эти изменения главными для медийного пространства, освещающего ситуацию между Россией и Западом.

- И этот период далеко не закончен. Пытаются всё равно наши западные коллеги лишить Россию права самостоятельно определять своё будущее. Пытаются продвигать различные сценарии смены режима. Это уже почти не скрывается никем, - отметил Сергей Лавров в интервью RT.

Министр также заявил, что западные страны прикладывают все усилия, чтобы помешать российской внешней политике достичь лучших результатов, в том числе в её ближайшем окружении.

- Мы к этому относимся как к данности, к сожалению, - добавил Сергей Лавров.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что министр иностранных дел России заявил, что между Москвой и Берлином накопилось много серьёзных проблем, и они продолжают множиться. Лавров отметил необходимость перезагрузки отношений России и Германии.