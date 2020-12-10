По слезам пациента можно определить тяжесть COVID-19

Распознавать коронавирус научились по слезам пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По составу слез пациента с коронавирусной инфекцией можно определить, как тяжело будет протекать болезнь. К такому выводу пришли ученые из испанской клиники Сан-Карлос ( Мадрид).

Исследователи изучили состав цитокинов (сигнальных молекул иммунных реакций) в слезной жидкости 62 пациентов с COVID-19. Оказалось, что в биологических образцах содержатся те же маркеры воспаления, что и в плазме крови. Во всех случаях было. повышено содержание определенных цитокинов — клеток иммунной системы, которые помогают организму бороться с возбудителем инфекции. Именно они отвечают на вопрос, как будет протекать болезнь.

Ученые полагают, что подобный способ тестирования поможет врачам всего мира. У исследования есть еще один плюс: данное исследование можно проводить у ослабленных пациентов и детей.

Специально плакать для анализа не требуется, мазок берется из слизистой глаза.

- Вирус COVID-19 попадает в организм человека через слизистые оболочки: нос, рот, глаза. Тот же ПЦР позволяет определять наличие заболевания по слезам. И это уже описано в научных исследованиях. В этой работе ученые показали, что в слезах можно обнаружить не только РНК вируса, но и белковые маркеры воспаления — цитокины: интерлейкины и интерфероны, - отметил в беседе с «Известиями» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

А вот у тех, кто болеет без симптомов, или у пациентов с легкой формой вирусы таким способом не определить.

По данным на 10 декабря всего от последствий заражения коронавирусом скончалось 45 280 человек. За последние сутки выявлено 27 927 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. У 5283 человек нет никаких симптомов болезни, сообщает телеканал "360" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией.