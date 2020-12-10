Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с семьей погибшего в Сирии летчика Олега Пешкова

Губернатор Игорь Артамонов встретился с семьей Героя России Олега Пешкова. Фото: пресс-служба правительства Липецкой области.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов 9 декабря, в день Героев Отечества встретился с семьей Героя России Олега Пешкова – летчика, погибшего пять лет назад при выполнении боевого задания в Сирии. Во время воздушной операции 24 ноября 2015 года пилотируемый Пешковым самолет Су-24 был сбит в районе Латакии. Летчику удалось катапультироваться с парашютом, но с земли его обстреляли боевики. Указом президента России подполковнику Пешкову было посмертно присвоено звание Героя России. В Липецке у него остались жена и двое детей.

Игорь Артамонов навестил вдову пилота, его сына и дочь и поздравил их с днем Героев Отечества. Губернатор расспросил детей Олега Пешкова об учебе: сын летчика Артем мечтает стать программистом, а его дочь Арина уже закончила школу и учится на психолога. Глава области узнал, нужна ли семье Героя России какая-нибудь помощь, и заверил, что близкие Олега Пешкова всегда могут рассчитывать на поддержку региональных властей.

- Нельзя забывать своих героев. Те, кто борется за мир, отстаивает интересы страны – это люди, которых необходимо уважать, помнить и всегда быть рядом с их семьями. Поэтому для меня было очень важно в этот день посетить семью Героя России Олега Пешкова, поговорить с его детьми и почтить его память, – подчеркнул Игорь Артамонов.

Летчика Олега Пешкова в эти дни вспоминают не только в России, но и за рубежом. На российской авиабазе в Сирии Хмеймим 25 ноября, в день пятилетия гибели пилота, торжественно открыли памятный знак. Гранитный монумент установлен напротив ангара, где стоял самолет Пешкова. Теперь перед вылетами на боевые задания летчики будут отдавать дань памяти погибшему подполковнику.

Трагическая история Олега Пешкова легла в основу художественного фильма, который уже несколько месяцев снимают в Сирии. Военная драма «Небо» расскажет о гибели командира экипажа и спасении штурмана сбитого Су-24. Картина снимается при участии Министерства обороны РФ. Планируется, что в прокат она выйдет уже в 2021 году.