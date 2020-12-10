Названы регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом назвали регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки.

Например, такие данные зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,6%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский автономный округ - 0,6%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Республика Дагестан - 0,7%", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Темп прироста в 0,8% зафиксирован в Ингушетии, Нижегородской области, Северной Осетии, Иркутской области, Мордовии, Тюменской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Кемеровской области, Краснодарском крае, Татарстане.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что динамика распространения коронавируса в России замедлилась. Согласно последним данным, в России за последние сутки зафиксировано более 27 случаев коронавируса.