Сборная России завершила 2020-й год на 39 месте в рейтинге ФИФА. Фото: REUTERS

В четверг, 10 декабря, ФИФА опубликовала официальный рейтинг национальных сборных. Сборная России по итогам 2020 года заняла 39-е место. По сравнению с прошлым месяцем наша команда не поменяла своей позиции в рейтинге национальных сборных мира.

Лидером рейтинга ФИФА все еще является команда Бельгии. Чемпионы мира команда Франции - идет следом. Бразилия же - на третьей позиции. После нее - Англия, Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.

Как отдельно отмечает ФИФА, сборная Венгрии по итогам 2020 года совершила самый мощный рывок, заняв 40 место. Она сделала прыжок на 44 позиции по итогам своих выступлений.

В ноябре 2020 года, напомним, сборная России провела два матча. Встречи прошли в рамках Лиги Наций. 15 ноября в Турции наши уступили со счетом 2:3. А затем - проиграли в Белграде команде Сербии со счетом 0:5.