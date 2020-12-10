Протестующие в Ереване просят полицию пропустить их в здание парламента

Протестующие просят отставки Пашиняна.
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Протестующие в Армении, которые выступают за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, просят полицию пропустить их в здание парламента, где проходит очередное заседание кабмина.
"Каждый день пребывания Пашиняна у власти грозит новыми бедствиями", - передает слова одного из протестующих РИА Новости.
Напомним, что территориальный конфликт в Карабахе обострился 27 сентября.
Враждующие стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. Но окончательно лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября.
Согласно мирному договору, Армения и Азербайджан прекращают ведение огня, обмениваются ранеными и телами убитых. А также несколько районов возвращаются в состав Азербайджана, а Россия размещает в регион миротворцев.
В Армении решение Пашиняна о передачи трех территорий Азербайджану назвали предательством. Граждане страны требуют отставки премьер-министра.