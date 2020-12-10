Девушка-полицейский рассказала, как приняла роды в московском метро Фото: Евгения ГУСЕВА

Алеся Полякова по долгу службы следит за порядком и защищает людей. К этому сотрудницу полиции готовили в институте, но вот принимать роды явно не учили, хотя именно это знание потребовалось девушке накануне.

Во время дежурной смены в столичной подземке Алеся приняла роды у пассажирки на станции метро «Электрозаводская». О том, как все случилось, девушка рассказала Пятому каналу.

- Мне сначала показалось, что будущая мама просто хочет в туалет, а потом поняла, что это отошли воды. Малыш родился за две минуты, - делится подробностями Алеся.

Самым сложным оказался тот факт, что пуповина была короткой. Отрезать связывающую мать и ребенка нить сотрудники полиции не рискнули. Ждали врачей скорой помощи, которые прибыли на вызов только через 40 минут. Все это время Алеся держала кроху на руках у ног матери.

Помогал девушке ее коллега прапорщик Алексей Орлов и раздававшая газеты женщина. Именно в них в первые минут завернули малыша.

- Если бы она сразу сказала, что рожает, было бы проще. А она только: «Помогите». Но все прошло быстро, малыш сразу закричал. Но было страшно, боялись, что женщине станет плохо, ребеночек начал синеть, - рассказывает сотрудница.

Прибывшие медики оперативно перерезали пуповину и госпитализировали маму с крохой.

- Только через два часа накрыли эмоции. Но я сама мама, у меня двое детей, так что примерно знала о чем идет речь. Хотя бы о стороны роженицы, - заключила Алеся.