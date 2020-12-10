Банк ВТБ выделил 75 млн рублей для помощи детским больницам

Перед отправкой в больницы подарки для маленьких пациентов тщательно дезинфицируются. Фото: пресс-служба банка ВТБ

Банк ВТБ выделил 75 миллионов рублей в помощь детским больницам России в рамках целевой программы «Здоровая страна». На эти деньги в течение 2020 года закупалось медицинское оборудование и подарки для детей, проходящих лечение в клиниках разных регионов. Итоги благотворительной программы «Мир без слез» будут подведены 10 декабря в 16:00. Заключительная акция программы пройдет в прямом эфире в инстаграм-аккаунте @mirbezslez.

В этом году 26 государственных детских бюджетных больниц получили от банка ВТБ новое медицинское оборудование. Еще одна важная часть проекта - представления для юных пациентов с участием героев «Спокойной ночи, малыши!». В этом году из-за пандемии коронавируса праздники перешли в онлайн-формат. Зато традиция дарить детям подарки осталась неизменной. Перед тем, как презенты попадают в больницы, их тщательно дезинфицируют и только потом доставляют в медицинские учреждения.

- За 17 лет существования благотворительная программа «Мир без слез» охватила 73 субъекта России, - отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - Ежегодно география проекта расширяется. Например, в этом году акция впервые состоялась в Биробиджане. Больницы сами выбирают, какое именно медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы им нужнее всего в данный момент. Для нас очень важно помогать развивать детское здравоохранение по всей стране, поэтому в следующем году программа будет продолжена.

В 2021 году благотворительная помощь программы «Мир без слез» придет в детские больницы Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Шахт, Саратова, Улан-Удэ, Тюмени, Читы, Череповцы, Ярославля, Ижевска, Волгограда, Оренбурга, Хабаровска, Пензы, Нижневартовска, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы. Появятся и новые регионы-участники: к проекту впервые присоединятся Элиста, Назрань, Анадырь, Салехард.