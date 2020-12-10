Фонд Билла Гейтса пожертвовал $250 млн на борьбу с коронавирусом

Фонд Билла Гейтса увеличит до $250 млн пожертвования на борьбу с коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благотворительный фонд одного из основателей Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды выделяет дополнительные средства на противодействие распространению заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об сообщает пресс-служба фонда.

"Ситуация уникальна. Нам представилась уникальная возможность помочь. Сегодня мы объявляем о выделении [на борьбу с коронавирусом нового типа] еще $150 млн, что доводит наши обязательства до более $250 млн в целом", - говорится в сообщении.

Пожертвования будут направлены на поддержку нуждающихся слоев населения в условиях пандемии. Часть средств будут израсходованы на медицинское обслуживание в Африке и Южной Азии.

Фонд Гейтса и его супруги Мелинды располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США.

Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией 11 марта. За это время по всему миру инфекцией заразились свыше 68 млн человек, почти 1,4 миллионов умерли.

В России, по сведениям оперативного штаба за все время коронавирусом заразились около 2,5 миллионов человек. Из них 2 миллиона уже смогли вылечиться.